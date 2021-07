Formel 1: Lewis Hamilton nach Crash mit Verstappen durch Rote Flagge gerettet

D wie Debüt: 2007 stieg Hamilton mit 22 Jahren bei McLaren in die Formel 1 ein und feierte noch im selben Jahr in Kanada seinen ersten Grand-Prix-Sieg © Getty Images

J wie Jackson, Michael: Einer seiner Lieblingsmusiker. Den Titel "Man in the Mirror" hört er am liebsten. 2013 fuhr er in den USA mit dem Gesicht des King of Pop auf seinem Helm © Imago