FUTTIES-Event sprengt FIFA-21-Markt mit Dani Carvajal

Am Wochenende hat EA das FUTTIES-Event in FIFA 21 gestartet – und die Preise des Transfermarkts auf ein Negativ-Rekord getrieben. Hier sind alle Infos zu den FUTTIES

FUTTIES soweit das Auge reicht

Am vergangenen Freitag wurde das erste FUTTIES-Team veröffentlicht. Spieler wie Team-of-the-Season Kevin De Bruyne oder „What If“ N’Golo Kanté waren in den Packs verfügbar. Zudem kann die FIFA Community in jeder Woche zwischen mindestens zwei Spielern bei einem Karten-Duell auswählen. Zur Wahl stehen beliebte Spezialkarten aus den vergangenen Monaten. Der Sieger des Duells erhält eine FUTTIES-Karte, die man dann via Squad Building Challenge freischalten kann. Der erste FUTTIE-Duell-Sieger war Dani Carvajal von Real Madrid. Seine LM-Karte gewann das Duell gegen ZDM Kostas Manolas vom SSC Neapel. Statt 86 OVR hat Carvajal nun 95 OVR. Aktuell sind Allan Saint-Maximin, Alex Telles (beide SBC), James Tavernier und Romain Alessandrini (beide Objective) als FUTTIES verfügbar.