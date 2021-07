Olympia, Handball: Gislason will um Medaillen spielen

Alfred Gislason will mit der DHB-Auswahl um eine olympische Medaille kämpfen. Der Isländer peilt mit den deutschen Handballern das Halbfinale an.

„Unser Ziel ist erstmal das Halbfinale“, sagte Gislason bei einem digitalen Medientermin am Montag in Tokushima: „Wir wissen, dass wir dafür schon in der Gruppe ein oder mehrere große Teams schlagen müssen.“