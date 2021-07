BBL: Bamberg verpflichtet Morris - Jakab wird Assistenztrainer

Der frühere Serienmeister der easycredit BBL Brose Bamberg hat Jamel Morris verpflichtet. Der 28-jährige US-Amerikaner kam in der vergangenen Saison in Frankreich bei Orleans Loiret Basket und dem polnischen Klub Legia Warschau zum Einsatz und unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Oberfranken. Dies teilte Bamberg am Montag mit.