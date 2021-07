FC Bayern & Michael Cuisance: Zukunft mit Neucoach Nagelsmann?

Vor drei Jahren lag Michael Cuisance die Fußballwelt noch zu Füßen - zumindest die am Niederrhein.

Gerade war der damals 18-Jährige zum Spieler der Saison 2017/18 bei Borussia Mönchengladbach gewählt worden. Die Fans liebten das couragierte Spiel des jungen Franzosen, der nach seinem Wechsel von Nancy keinen großen Anlauf gebraucht hatte und sogar den Sprung in die erste Elf schaffte.

„Cuisance war eine große Enttäuschung bei Marseille“

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2019 mit vielen Nebengeräuschen von Gladbach zum FC Bayern wechselte, ist nach einem enttäuschenden Leih-Jahr bei Olympique Marseille zurück an der Säbener Straße. Seine Zukunft steht in den Sternen wir auch bei Joshua Zirkzee, der nach einem enttäuschenden Jahr in Parma zurückkehrte.