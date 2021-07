Formel 1: Rennleiter Masi erklärt Strafe für Hamilton nach Verstappen-Crash

Nun hat Rennleiter Michael Masi die in den Augen vieler Fans zu milde Bestrafung für Hamilton erklärt: „Eine der wichtigsten Säulen in der Bewertung solcher Situationen ist, dass die Kommissare die Konsequenzen eines Unfalls nicht zu bewerten haben. Das wurde schon vor meiner Zeit so besprochen. Die FIA, die Formel 1 und auch die Teamchefs waren in diesem Punkt immer sehr klar und einig.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)