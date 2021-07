Borussia Dortmund: BVB-Star Reus über Piszczek - Rekordtorschütze als Ziel

Der Mann ist die Identifikationsfigur schlechthin bei Borussia Dortmund , zudem Kapitän und hat schon so Einige kommen und gehen sehen bei den Schwarz-Gelben, wo er selbst nun in seine zehnte Saison startet.

Was Reus an Piszczek besonders beeindruckt: „Der ist immer noch top in Form – und dass wird er mit 80 wahrscheinlich noch so sein.“