Anzeige

Roberto Mancini: Italien-Trainer nach EM-Titel im Interview Mancini: „Ich bin kein Partytyp“

Mancini: „Alle wollten Wiedergutmachung“

R. Franke

Roberto Mancini führte die italienische Nationalmannschaft bei der EM 2021 zum Titel. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht der Erfolgscoach über seine Gefühlslage nach dem Triumph, die Feierlichkeiten und zieht einen Vergleich mit Deutschland.

Roberto Mancini hat Italien wach geküsst.

Mit dem Gewinn der Europameisterschaft krönte der 56-Jährige, der 2001 als Trainer beim AC Florenz begann, seine bisherige Arbeit.

Anzeige

Seit Mai 2018 betreut er die italienische Nationalmannschaft. Unter ihm ging es Stück für Stück bergauf. Auch was die Sympathie-Werte der Squadra Azzurra in Europa betrifft. Nach dem EM-Triumph spricht Mancini jetzt bei SPORT1.

SPORT1: Herr Mancini, wie fühlt es sich an, Europameister zu sein?

Roberto Mancini: Ich fühle mich sehr sehr gut als Europameister. Es ist wirklich ein tolles Gefühl und ich bin absolut glücklich. Ich freue mich vor allem für alle Italiener zuhause und in der ganzen Welt.

Mancini: Empfang in Rom „ein außergewöhnlicher Moment“

SPORT1: Wie haben Sie gefeiert?

Mancini: Natürlich haben wir gefeiert, es ging aber alles rasend schnell. Wie ein Film ist das an mir vorbeigezogen. Wir hatten nichts vorbereitet. Aber in den Straßen von Rom wurden wir von so vielen Menschen empfangen, es war einfach nur schön. Das war ein außergewöhnlicher Moment, der immer noch anhält. Und der gehörte meinen Jungs voll und ganz, sie haben ihn zu Recht erleben dürfen. Jetzt sind alle als Europameister in ihrem wohlverdienten Urlaub.

SPORT1: Sind Sie ein Partytier? Sie wirken immer sehr ruhig am Spielfeldrand.

Mancini: Nein, ich bin kein Partytyp, war ich nie. Aber es war richtig ordentlich zu feiern. Vor allem für das italienische Volk. Ich denke die Menschen werden den ganzen Sommer über noch weiter feiern. Und das ist auch richtig so.

Anzeige

SPORT1: Was bedeutet der EM-Titel für Ihr Land?

Mancini: So unendlich viel. Wir sind alle so glücklich, weil wir etwas Überragendes geschaffen haben. Italien bleibt in den Geschichtsbüchern. Ich ziehe den Hut vor meinen Spielern.

„Der Kreis hat sich geschlossen“

SPORT1: 1992, als Stürmer für Sampdoria Genua, verloren Sie und Gianluca Vialli im Finale im Wembley-Stadion mit 0:1 gegen Barcelona. Ist der Triumph bei der Europameisterschaft nun eine Art Wiedergutmachung?

Mancini: An dieses Spiel erinnere ich mich noch heute sehr gut. Wir hätten es nicht verlieren dürfen, das war nicht verdient. Aber nun hat sich der Kreis geschlossen. 30 Jahre später. Wahnsinn! Ich freue mich auch deshalb, weil dieser Pokal auch ein wenig den Sampdoria-Fans gehört. Sie mussten damals leider die bittere Niederlage hinnehmen. Jetzt werden die Wunden geheilt.

undefined

SPORT1: Was war das Geheimnis ihres Erfolgs bei der Europameisterschaft?

Mancini: So ganz kann ich das eigentlich gar nicht erklären. Vor drei Jahren sind wir angetreten und haben das bis heute mit sehr guten Jungs durchgezogen. Es hat sich ein super Teamgeist entwickelt und diesen Jungs lag viel daran sich bei der EM zu zeigen. Sie haben alles gegeben und es lief alles top. Deshalb haben wir es am Ende auch geschafft.

„Italien war 2018 am Boden“

SPORT1: Cristian Zaccardo lobte Sie bei SPORT1 und nannte Ihre Arbeit ein Meisterwerk. Vor allem aber sind alle verrückt nach dem Teamgeist. Wie haben Sie dieses Ergebnis erreicht?

Anzeige

Mancini: Nachdem wir uns nicht für die WM 2018 qualifizieren konnten, war Italien am Boden. Aber man hat sofort gespürt, dass alle Wiedergutmachung wollten und bereit waren, sich für das Land den Arsch aufzureißen. Wir haben dann einen guten Mix von jungen und alten Spielern hinbekommen und es entwickelte sich eine echte Einheit. Wir haben auch Spielern eine Chance gegeben, die vor drei Jahren im Ausland nicht so bekannt waren. Sie haben sich aber für die Squadra Azzurra regelrecht zerrissen und haben sich nun bei der EM einen Namen gemacht.

SPORT1: Das neue Italien ist plötzlich in ganz Europa beliebt. Im Jahr 2006, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, wäre das undenkbar gewesen. Was sagen Sie dazu?

Mancini: Italien hatte schon immer große Spieler. Es gibt auch mal Jahre, in denen man nicht so erfolgreich ist. Doch das Team 2006 hat es auch bewiesen, da waren Weltklassespieler dabei, die auch beliebt waren. Den Titel von 2006 kann man durchaus mit dem jetzigen vergleichen, weil man großes leisten muss, um solche Titel zu holen. Das haben die Jungs geschafft.

DFB zurück an die Spitze? "Flick muss vieles selbst machen!"

SPORT1: Giorgio Chiellini ist der Spieler, der mit den meisten Sympathien aus dieser Europameisterschaft hervorgegangen ist.

Mancini: Alle, die ganze Mannschaft kam mit viel Sympathie aus dieser EM heim. Man hat ein neues Gesicht von Italien gesehen. Wir haben guten Fußball gespielt und gezeigt, dass wir es in Italien drauf haben. Wir haben verdient den Titel gewonnen, wenn auch nicht alles einfach war. Giorgio und Leo (Leonardo Bonucci, Anm. d. Red.) haben natürlich einen ganz großen Anteil an unserem wunderbaren Erfolg. Sie haben es so sehr verdient, weil sie 20 Jahre italienische Fußballgeschichte repräsentieren.

Grifo-Aus: „Keine schöne Entscheidung“

SPORT1: Aus deutscher Sicht ist die Frage nach Vincenzo Grifo naheliegend, da er hier in Deutschland spielt. Es war ein harter Schlag für ihn. Er ist aber nicht böse auf Sie, sagte er im SPORT1-Interview.

Anzeige

Mancini: Vincenzo war immer ein Teil von uns. Er hat eine besondere Rolle auf dem Platz, aber leider musste ich mich entscheiden. Mir tut es für ihn und alle anderen Spieler leid, denen ich absagen musste. Wir hatten 35 Spieler und zehn mussten daheimbleiben. Das war keine schöne Entscheidung. Vincenzo ist ein guter Junge und wenn ich ihn wieder anrufen werde, dann wird er kommen und gerne für sein Land spielen. Da gibt es keine Zweifel.

SPORT1: Sie haben gesagt, dass dieser europäische Titel für alle Italiener ist. Sie haben sich unsterblich gemacht, richtig?

Mancini: Das ist schwer zu sagen. Es ist ein großes Wort. Dieser Titel ist einfach für alle Italiener in unserem Land. Corona war schrecklich für die jungen Burschen, die die ganze Zeit zuhause sitzen mussten und nicht in die Schule gehen durften oder zum Kicken mit den Freunden. Für alle meine Landsleute ist das jetzt eine riesige Freude und Erleichterung. Aber es ist auch ein Geschenk an alle Italiener im Ausland. Es herrscht gerade eine grenzenlose Freude.

SPORT1: Nach dem Finale hatten Sie Tränen in den Augen, aber ein Fernsehjournalist zeigte mehr Freude als Sie. Wie haben Sie sich in diesem Moment wirklich gefühlt?

Mancini: Ich war schon sehr emotional in dem Moment. Und natürlich sind mir die Tränen gekommen. Es waren 50 anstrengende Tage voller Emotionen. Deshalb musste ich weinen, weil die ganze Anspannung von mir abfiel. Durch solch einen großen Sieg wird man noch emotionaler. So war es.

2021 wird das nächste Kapitel EM-Historie geschrieben. Erstmals steigt eine Endrunde der Fußball-Europameisterschaft in elf Ländern - wegen der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet. Wie endeten die bisherigen kontinentalen Turniere? SPORT1 zeigt alle Europameister seit 1960 © Imago Die EM 1960 war die erste offizielle EM nach dem zweiten Weltkrieg © Imago Die Sowjetunion bezwang Jugoslawien im Finale von Paris mit 2:1 und sicherte sich den ersten EM-Titel. Valentin Ivanov (Bild) war damals Top-Torschütze © Imago Bei ihrer Heim-EM stemmten die Spanier am Ende den Pokal in die Höhe. Ferran Olivella führte damals die Furia Roja als Kapitän an © Imago Anzeige Am 24. Juni 1964 schlugen sie im Finale von Madrid die UdSSr mit 2:1 © Imago Die EM 1968 endete gleich mit zwei Finalspielen, da das erste nach einem Unentschieden wiederholt werden musste - Elfmeterschießen gab es damals noch nicht © Imago Am 10. Juni 1968, vier Tage nach dem ersten Finale, konnte Italien letztendlich die Jugoslawen in Rom mit 2:1 schlagen und somit die Heim-EM für sich entscheiden © Imago 1972 trug sich die deutsche Nationalmannschaft erstmals in die Siegerliste der Europameisterschaft ein. Die goldene Generation stürmte in Belgien zum Triumph © Imago Anzeige Im Finale von Brüssel am gelang dem Bomber der Nation, Gerd Müller, ein Doppelpack gegen die Sowjetunion - er wurde Torschützenkönig des Turniers © Imago Die Tschechoslowakei, angeführt von Kapitän Anton Ondrus, errang 1976 ihren bisher einzigen EM-Titel © Imago Im Finale von Belgrad schlugen sie Beckenbauer, Müller, Hoeneß und Co. im dramatischen Elfmeterschießen mit 5:3 nach einem 2:2 über 120 Minuten © Imago Vier Jahre später schlugen die Deutschen zurück - Horst Hrubesch führte die DFB-Elf als Kapitän zum zweiten EM-Titel © Imago Anzeige Am 22 Juni bezwang die Mannschaft von Trainer Jupp Derwall im Finale von Rom Belgien mit 2:1 © Imago Bei der EM 1984 in Frankreich gewann der Gastgeber - Michel Hidalgo coachte die Equipe Tricolore zum ersten EM-Titel © Imago Im Finale bezwangen die Franzosen Nachbar Spanien in Paris mit 2:0 © Imago 1988 hatte dann Oranje mal Grund zum Feiern - vor allem dank Torschützenkönig Marco van Basten konnten sich die Niederländer ihren ersten EM-Titel holen © Imago Anzeige Im Finale bezwang die Elftal die Sowjetunion mit 2:0 - das Spiel fand am 25. Juni im Münchner Olympiastadion statt © Imago Wer hätte das gedacht?! Der kleine Nachbar Deutschlands, Dänemark, wurde 1992 sensationell Europameister © Imago Am 26. Juni spielte der Underdog im schwedischen Göteborg im Finale gegen die deutsche Star-Mannschaft, welche u.a. mit Lothar Matthäus (Bild), Stefan Effenberg, Jürgen Klinsmann und Co. top besetzt war - trotzdem endete es damals mit einem 0:2 aus Sicht der DFB-Elf © Imago 1996 schlug Deutschland zum dritten Mal zu. Unter Trainer Berti Vogts gelang Matthias Sammer, Oliver Bierhoff und Co. auf dramatische Art und Weise der Coup © Imago Anzeige Der Endspielgegner hieß diesmal Tschechien - und diesen bezwang die DFB-Elf mit einem hart umkämpften 2:1 per Golden Goal von Bierhoff nach Verlängerung im Londoner Wembley Stadion - Jürgen Klinsmann erhielt den Pokal von Queen Elizabeth II. © Imago Bevor Italien Frankreich sechs Jahre später den WM-Titel im Finale wegschnappte, hatten vorher die Franzosen ein halbes Jahr nach der Jahrtausendwende die Nase vorn © Imago Sie bezwangen die Squadra Azzurra im Finale von Rotterdam mit einem 2:1 durch das Golden Goal in der 103. Minute von David Trezeguet © Imago Nach den Dänen 1992 sorgten die Griechen zwölf Jahre später für eine weitere riesige Überraschung © Imago Anzeige Als total unterschätzter Underdog schlugen sie die portugiesischen Stars wie Luis Figo und den damals 19-jährigen Cristiano Ronaldo in Lissabon - das Finale endete 1:0 Griechenland. Trainer war ein Deutscher: Otto Rehhagel © Imago Ab dem Jahr 2008 begann Spaniens goldenes Zeitalter im Weltfußball © Imago Im EM-Finale von Wien schlugen sie Deutschland mit 1:0 in Wien. Fernando Torres war der Endspielheld der Iberer. Spanien kassierte in der K.o.-Runde kein einziges und im gesamten Turnier nur drei Tore während der regulären Spielzeit © Imago Die spanische Fiesta wurde bis ins Jahr 2012 weitergefeiert - nach 2008 gewannen sie im Jahr 2010 den WM Titel und zwei Jahre später nochmal die EM © Imago Anzeige Bei der Endrunde in Polen und der Ukraine deklassierten die Spanier Italien im Finale mit 4:0 © Imago 2016 sorgte Portugal für Frust auf französischer Seite. Im Finale von Saint-Denis schnappten Cristiano Ronaldo und Co. dem Gastgeber den EM-Titel weg © Imago Der Megastar musste im dramatischen Finale früh runter und fungierte quasi als weiterer Coach an der Seitenlinie - in der Verlängerung traf dann Eder zum Sieg © Imago

SPORT1: Nach dem WM-Triumph 1990 spazierte Franz Beckenbauer allein auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom. Hatten Sie auch den Wunsch, mehr allein zu sein?

Mancini: Ich erinnere mich an diese Szene, aber jeder hat seine eigene Art, so etwas aufzunehmen. Ich war sofort nach dem Schlusspfiff bei meinen Spielern. Ich hätte in diesem historischen Augenblick nicht alleine sein wollen, ich war glücklich, mit ihnen zu feiern. Aber wie gesagt: Jeder Trainer reagiert auf seine eigene Art. Besonders nach großen Siegen.

Anzeige

Mancini: Deutschland ist immer noch „eine große Fußball-Nation“

SPORT1: Dino Zoff sagte, dass die Azzurri unter Ihnen aufgestiegen sind. Was sagen Sie zu solch großen Worten?

Mancini: Seine Worte machen mich einfach nur glücklich und stolz. Er ist ein Idol für alle Italiener. Er war einer der größten Torhüter und ist ein super Typ ein großartiger Mensch. Ich danke Dino für dieses Lob.

SPORT1: Was kann die deutsche Nationalmannschaft am Beispiel Italiens lernen?