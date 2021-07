Olympia: Hockey-Kapitänin Lorenz wohl vorerst nicht mit Regenbogen-Kapitänsbinde

Nike Lorenz sieht aufgrund unklarer Folgen wohl vorerst vom Tragen einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben bei den Olympischen Spielen in Tokio ab.

Nike Lorenz, Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, sieht aufgrund unklarer Folgen wohl vorerst vom Tragen einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben während der Partien der Olympischen Spiele in Tokio ab. „Ich werde natürlich nichts machen, was meine Mannschaft in Gefahr bringt und unser Turnier in irgendeiner Art und Weise einschränken könnte“, sagte die 24-Jährige der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).