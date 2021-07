Leichtathletik: Schweizer Wilson verbessert 100-m-Europarekord unter Vorbehalt

Alex Wilson sorgt bei einem Leichtathletik in den USA für Furore. Sein neuer Europarekord über 100 Meter lässt allerdings Raum für Diskussionen.

Der Schweizer Alex Wilson ist am Sonntag bei einem nicht-internationalen Leichtathletik-Meeting in Marietta/USA die 100 Meter in 9,84 Sekunden gelaufen.