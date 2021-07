Olympia: Tschechischer Beachvolleyballer positiv getestet

Nächster Coronafall im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele: Der tschechische Beachvolleyballer Ondrej Perusic wurde im Olympischen Dorf in Tokio positiv auf COVID-19 getestet, dies teilte das Tschechische Olympische Komitee (COV) am Montag mit. Damit wurden im Athletendorf bislang insgesamt vier Infektionsfälle, darunter drei Sportler, verzeichnet.

Perusic ohne Symptome

Perusic soll planmäßig am 26. Juli sein erstes Turnierspiel an der Seite von David Schweiner bestreiten, man bemühe sich nun um eine Verlegung. Am Samstag hatte das COV bekannt gegeben, dass ein Mitarbeiter bei der Landung in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet wurde.