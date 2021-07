Olympia: CAS erteilt russischen Schwimmern grünes Licht

Andrusenko darf in Tokio starten © AFP/SID/ED JONES

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat der russischen Schwimmerin Weronika Andrusenko und ihrem Teamkollegen Alexander Kudaschew grünes Licht für die Olympischen Spiele in Tokio erteilt.

Es hob die vorläufige Dopingsperre gegen das Duo durch den Weltverband FINA im Einzelrichterverfahren auf. Damit können Andrusenko und Kudaschew an den Sommerspielen in Japan teilnehmen, die am Freitag beginnen. (Alles zu Olympia)