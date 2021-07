Formel 1: Manöver von Lewis Hamilton gegen Max Verstappen - legal oder strafbar?

Dieser Grand Prix hat die Fronten der beiden Top-Teams in der Formel 1 noch weiter verhärtet.

Mehr noch: Nach dem dramatischen Sieg von Lewis Hamilton in Silverstone ist die Rivalität zwischen Mercedes und Red Bull um eine weitere Dimension reicher geworden. Sie geht mittlerweile ins Persönliche.

Hier gehe es nicht um Red Bull oder Mercedes, sondern um das Verhalten von Hamilton bei dessen Manöver in der ersten Runde in der Copse-Kurve, erklärten die beiden Ober-Bullen Helmut Marko und Christian Horner bei Sky unisono. (Fahrerwertung der Formel 1)

"Wenn der Konkurrent mit dem Vorderrad unser Hinterrad massiv touchiert, dann ist das kein Rennunfall mehr - und das in der schnellsten Kurve dieses Kurses", fluchte Marko: "Dann ist das ein fahrlässiges bis gefährliches Verhalten."

Horner bezeichnete Hamiltons Attacke als "amateurhaft und verzweifelt", die er so von einem siebenmaligen Weltmeister nicht erwartet hätte. "Auf der Innenseite dieser Kurve kannst du das nicht machen. Max lässt ihm genug Platz, aber er hält sein Rad rein und fährt praktisch in Max rein."

So begündet die FIA die Strafe gegen Hamilton

Die Zehn-Sekunden-Strafe, die die FIA in ihrem offiziellen Statement mit dem "überwiegend schuldhaften Verhalten Hamiltons" erklärte, hält Horner, genauso wie Marko, für viel zu milde.

Während der Motorsportberater schon kurz nach dem Vorfall sogar eine Sperre für Hamilton gefordert hatte, will der Teamchef einen nachträglichen Einspruch gegen die Wertung des Rennens nicht ausschließen.

Bei der anschließenden Medienrunde bekräftigte der Österreicher seine Meinung und schob nach: "Diese Diskussion ist so alt wie die Formel 1 selbst. Deshalb könnten wir bis in alle Ewigkeit darüber diskutieren, wer Schuld hatte und wer nicht."

Verstappen: Hamilton-Party ist respektlos

Hamilton aber sah sich noch einem weiteren Vorwurf ausgesetzt, und der kam von Verstappen selbst. Die Feierlichkeiten seien "respektlos und unsportlich" gewesen, da er noch im Krankenhaus gewesen sei zu jenem Zeitpunkt, schrieb Verstappen auf seinen Social-Media-Plattformen. Am späten Abend durfte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Sieg, den Hamilton zusammen mit den 140.000 Fans in Silverstone feierte, war also alles andere als ungetrübt. Der Brite schwenkte zwar glücklich den Union Jack, erst noch im Auto nach der Zieldurchfahrt und dann an der Strecke.