Klares Votum: Claus Vogt bleibt VfB-Präsident

Der 51 Jahre alte Unternehmer wurde bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Vogt setzte sich mit 92,25 Prozent der Stimmen gegen Herausforderer Pierre-Enric Steiger durch.

Vogt hatte sich in den vergangenen Monaten einen Dauerstreit mit Vorstandschef Thomas Hitzlsperger geliefert, der inzwischen aber beigelegt ist. Die Versammlung am Sonntag verlief weitgehend harmonisch. Vogt bedankte sich bei den Mitgliedern ausdrücklich für die "gute, konstruktive Stimmung".

Stuttgart umsichtig mit dem Geld

Der fünfmalige deutsche Meister sei so aufgestellt, "dass er in dem Moment, in dem wir in die Normalität zurückkehren können, wieder Gewinne erzielen und insgesamt gestärkt aus der Krise herauskommen werden", versprach Keller. Unter den Bedingungen der Pandemie "haben wir das Beste herausgeholt".