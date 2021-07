Verstappen über Hamiltons Jubel: "Respektlos und unsportlich"

Nach dem schweren Crash im Duell mit Lewis Hamilton hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen dem Weltmeister schwere Vorwürfe gemacht. "Diese Feierlichkeiten während ich noch in der Klinik war sind respektlos und unsportlich", schrieb Verstappen am Sonntagabend nach dem Formel-1-Rennen in Silverstone bei Instagram. Der Red-Bull-Pilot bezog sich auf die ausgelassenen Jubelszenen. Hamilton hatte beim Heimrennen seinen ersten Sieg seit zehn Wochen gefeiert und damit seine Chancen im WM-Kampf gewahrt.