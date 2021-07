Formel 1: Mick Schumacher wird von Nikita Mazepin überholt - die Gründe

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Mick Schumacher seinen Teamrivalen Nikita Mazepin wieder einmal in Schach halten. (Fahrerwertung der Formel 1)

Beim übertragenden Sender Sky hieß es zunächst, dies habe mit technischen Problemen an Schumachers Lenkrad zu tun gehabt. Der aber hatte eine andere Erklärung parat.

Schumacher: Kein technisches Problem

Vielmehr sei aus der Sicht des 22-Jährigen die Herangehensweise an den zweiten Stint falsch gewesen. "Wir haben speziell am Anfang die Reifen wohl zu sehr geschont. Er ist dagegen ziemlich Attacke gefahren und an mir vorbeigekommen", sagte Schumacher über das Duell mit Mazepin.