WEC: Toyota triumphiert bei 6 Stunden von Monza vor Alpine

Es war das erste Mal, dass das Teilnehmerfeld für ein 6-Stunden-Rennen im Highspeed-Tempel von Monza gastierte. Zu Beginn sah es nach einem Toyota-Durchmarsch aus, doch schon in der zweiten Stunde hatte das Team mit technischen Problemen zu kämpfen. ( SERVICE: die Teamwertung der WEC )

Es entwickelte sich in der Folge ein spannender Zweikampf mit dem besseren Ende für Toyota vor Alpine. Drittbestes Hypercar im Ziel war der Glickenhaus #709.