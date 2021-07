Pablo Carreno Busta triumphiert in Hamburg

Pablo Carreno Busta gewinnt am Rothenbaum © AFP/SID/Anne-Christine POUJOULAT

Der Sieger des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum steht fest. Pablo Carreno Busta setzt sich gegen einen Serben durch.

Pablo Carreno Busta hat das Finale des traditionsreichen Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag klar mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic durch. Carreno Busta ist damit Nachfolger des Russen Andrej Rublew und der erste spanische Sieger in der Hansestadt seit Rafael Nadal 2015.