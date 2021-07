Werder: Anpassung der Aufgabenverteilung zwischen Baumann und Fritz

Werder Bremen hat vor dem Beginn der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga die Zuständigkeiten in der sportlichen Führung des Klubs neu aufgeteilt.

Werder Bremen hat vor dem Beginn der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga die Zuständigkeiten in der sportlichen Führung des Klubs neu aufgeteilt. Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, soll im Tagesgeschäft noch enger an der Mannschaft arbeiten und übernimmt einige Aufgaben vom Geschäftsführer Fußball Frank Baumann.