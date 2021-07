Maier setzt "große Hoffnung" in Dreßen-Rückkehr

Nach den vier Medaillen (dreimal Silber, einmal Bronze) bei den Titelkämpfen in Cortina d'Ampezzo geht der Deutsche Skiverband (DSV) die Olympia-Saison "mit einer gewissen Bescheidenheit, aber zielgerichtet" an, sagte Maier: "Wir wissen, was wir leisten können."

Das bewiesen die WM-Zweiten Kira Weidle, Romed Baumann, Andreas Sander und Co. am Samstag in Garmisch-Partenkirchen bei einem ganz besonderen Event: Die Athleten und Athletinnen der Nationalmannschaft traten dort jeweils mit einem Kind aus ihrem Skiklub zum sportlichen Wettkampf an. Ziel war es, den Kids, die ihren Sport in der Pandemie nicht ausüben konnten, etwas zurückzugeben.