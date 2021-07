Südafrika meldet Coronafälle im Fußballteam

Die beiden positiv getesteten Sportler im Olympischen Dorf von Tokio gehören zum südafrikanischen Fußballteam. "Wir haben drei Fälle in unserem Camp, zwei Spieler und ein Betreuer", sagte Teammanager Mxolisi Sibam in einem Statement am Sonntag. Es handele sich um Rechtsverteidiger Thabiso Monyane (Orlando Pirates), Mittelfeldspieler Kamohelo Mahlatsi (Moroka Swallows) sowie einen Video-Analysten, der nicht im Dorf wohnt.