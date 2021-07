Tennis am Rothenbaum: Krawietz unterliegt im Doppelfinale Olympia-Partner Pütz

Kevin Krawietz (l.) verpasste den Doppel-Titel in Hamburg © AFP/SID/GLYN KIRK

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum den Titelgewinn im Doppel verpasst. Er unterlag mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau ausgerechnet dem Frankfurter Tim Pütz, der mit dem Neuseeländer Michael Venus an den Start gegangen war. Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Krawietz und Pütz ein Doppel für das deutsche Team bilden.