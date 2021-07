Eisbahn am Königssee nach Unwetter offenbar stark beschädigt

Nach schweren Regenfällen in der Nacht ist die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn am Königssee offenbar stark beschädigt.

Nach schweren Regenfällen in der Nacht ist die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn am Königssee offenbar stark beschädigt. Die beiden deutschen Top-Rodler Felix Loch und Natalie Geisenberger äußerten sich auf ihren Social-Media-Kanälen bestürzt über die Schäden an ihrer Heimbahn.

"Es tut unendlich weh", schrieb Loch am Sonntag auf Instagram unter ein Foto, das die Trümmer der Bahn im Berchtesgadener Land zeigt: "Mein Herz ist gebrochen. Hoffentlich ist jeder okay und gesund." Auch Geisenberger postete ein Foto in ihrer Instagramstory: "Keine Worte! Es ist so traurig."