Deutsche Formel-2-Piloten in Silverstone unauffällig

Lirim Zendeli holt in Silverstone zwei Punkte © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

David Beckmann und Lirim Zendeli verpassten auch im Hauptrennen von Silverstone am Sonntag Spitzenergebnisse.

Die deutschen Formel-2-Rookies haben in England ein Rennwochenende ohne Höhepunkte absolviert, David Beckmann und Lirim Zendeli verpassten auch im Hauptrennen von Silverstone am Sonntag Spitzenergebnisse. Zendeli (Bochum/MP Motorsport) eroberte als Neunter zumindest zwei Punkte, Beckmann (Hagen/Charouz) kam nicht über Rang 15 hinaus. Der Sieg ging an den chinesischen Renault-Nachwuchsfahrer Zhou Guanyu (UNI-Virtuosi).