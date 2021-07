Deutsches Olympiateam mit Schweigeminute für Flut-Opfer

Die deutsche Olympiamannschaft setzt in Tokio ein Zeichen und gedenkt der Opfer der Flutkatastrophe.

Die deutsche Olympiamannschaft hat in Tokio der Opfer der Hochwasserkatastrophe in der Heimat gedacht. Etwa 80 Mitglieder der deutschen Delegation stellten sich auf einem Vorplatz des Olympischen Dorfes am Sonntag zu einer gemeinsamen Schweigeminute auf.