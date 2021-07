Hany Mukhtar erzielt frühesten Hattrick der MLS-Geschichte

Hany Mukhtar gelingt in der MLS ein historischer Hattrick. Der gebürtige Berliner schreibt von einem "Tag, an den man sich erinnert".

Der gebürtige Berliner erzielte beim 5:1 (4:0) gegen Chicago Fire den frühesten Hattrick in der Liga-Historie. Mukhtar benötigte für seine drei Treffer (10./13./16.) nur sechs Minuten. Es war zugleich der zweitschnellste Hattrick in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga.

"Ein Tag, an den man sich erinnert", schrieb Mukhtar in seiner Instagram-Story, in der er stolz den von seinen Kollegen unterschriebenen Spielball präsentierte. Bei seinem ersten Tor profitierte der 26-Jährige von einem Fehlpass des Gegners im Aufbau. Das zweite erzielte er nach zweimaligem Übersteiger, Nummer drei per Traum-Freistoß aus 18 Metern.