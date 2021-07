La Liga: Schatten von Sergio Ramos über Real Madrid, keiner will die Nummer 4

Nun wechselte der 35-Jährige als lebende Real-Legende zu Paris Saint-Germain. Es muss ein Nachfolger für den Kapitän und Abwehrchef gefunden werden. Doch der Respekt ist offenbar zu groß - denn keiner traut sich so recht, die Nummer 4 zu übernehmen.

Alaba zögert bei Wahl der Rückennummer

David Alaba ist nach seinem Wechsel vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt ein Kandidat. Er soll Ramos auf dem Platz ersetzen, warum also nicht auch seine Nummer übernehmen? Doch auch der Österreicher hält sich bislang zurück. Laut der Marca hat noch kein Real-Spieler ernsthaftes Interesse an der Nummer bekundet.