Lionel Messi: Instagram-Post nach Copa América mit Rekord-Likes

Mega-Party! So feiert Argentinien den Triumph von Messi und Co.

Nach dem Triumph hatte Messi bei Instagram ein Foto mit der Trophäe gepostet und dazu geschrieben: "Was für ein schöner Wahnsinn! Das ist unglaublich, danke Gott!"

Messi-Post explodiert

Bisher hatte Cristiano Ronaldo mit einer Hommage an Diego Maradona die meisten Likes eingesackt (aktueller Stand: 19,8 Millionen).

Im Ranking aller Instagram-Posts katapultierte sich Lionel Messi (20,1) auf Platz sechs. Deutlich in Führung liegt das simple Foto eines Eis (55,2).

Ronaldo ist nun Siebter, ein weiterer Messi-Beitrag in Gedenken an Maradona (16,4) findet sich ebenfalls in den Top 20 wieder.