Fan-Forscher Pilz kritisiert Sportverbände: "Erst das Fressen, dann die Moral"

Fan-Forscher Gunter A. Pilz hat die großen Sportverbände wie den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und das Internationale Olympische Komitee (IOC) für ihr Streben nach Profit ohne moralischen Kompass heftig kritisiert. "Ich sage immer: Erst das Fressen, dann die Moral. Ist auch bei UEFA und FIFA so", äußerte der renommierte Sportsoziologe in der Rheinpfalz auch mit Blick auf die Europäische Fußball-Union (UEFA) und den Fußball-Weltverband FIFA.

Laut Pilz habe der DFB "also offensichtlich nicht sehr viel begriffen in Sachen Menschenrechte und Homophobiefeindlichkeit". Es fehle den Verantwortlichen "an Sensibilität".