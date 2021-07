Freitag: "Es kommt, wie es kommen musste"

Dagmar Freitag sieht die Olympischen Sommerspiele von Tokio angesichts der neuesten Corona-Nachrichten auf dem Weg in eine angekündigte Misere.

Dagmar Freitag sieht die Olympischen Sommerspiele von Tokio (23. Juli bis 8. August) angesichts der neuesten Corona-Nachrichten auf dem Weg in eine angekündigte Misere. "Es kommt, wie es kommen musste: bereits 55 COVID-19-Fälle insgesamt, und es ist ja erst ein Bruchteil der Athleten und Offiziellen in Tokio", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses dem SID am Sonntag.