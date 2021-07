Hasan Salihamidzic beurteilt Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann

"Es läuft sehr gut bislang. Es ist absolut so, wie man es sich vorstellt", wurde der Sportvorstand von Abendzeitung -Reporter Maximilian Koch zitiert.

Bayern hatte sich Köln am Samstag mit 2:3 geschlagen geben müssen. "Ein erster Test ist immer interessant, um zu sehen, was die Jungs mitgenommen haben", sagte Nagelsmann bei MagentaTV - und fügte an: "Bei Flanken und tiefen Bällen hatten wir Probleme. Wir müssen noch einige Schritte gehen. Das ist für den aktuellen Stand normal und verschmerzbar."