WWE Money in the Bank 2021 heute Nacht: Match-Card, TV, Live-Stream

Die Matches bei WWE Money in the Bank 2021:

Money in the Bank Match der Männer: Big E vs. Drew McIntyre vs. John Morrison vs. Kevin Owens vs. King Nakamura vs. Ricochet vs. Riddle vs. Seth Rollins

Money in the Bank Match der Frauen: Alexa Bliss vs. Asuka vs. Liv Morgan vs. Naomi vs. Natalya vs. Nikki ASH vs. Tamina vs. Zelina Vega

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Edge

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Kofi Kingston

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

WWE RAW Tag Team Title Match: AJ Styles & Omos (c) vs. The Viking Raiders

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) vs. The Usos