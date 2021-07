Anzeige

NBA-Finals: Giannis Antetokounmpo mit Mega-Dunk - Matchball für Bucks Sensationsdunk gibt Bucks Matchball

Diese Aktion ist NBA-Geschichte! Antetokounmpo mit Monster-Block

SPORT1

Giannis Antetokounmpo sorgt erneut mit einer spektakulären Aktion in der Schlussphase für Aufsehen. Milwaukee braucht noch einen Sieg zum Titel.

Ein sensationeller Alley-oop-Dunk von Giannis Antetokounmpo hat den Milwaukee Bucks im NBA-Finale den ersten Matchball beschert.

Der griechische Superstar (32 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists) entschied Spiel fünf der Best-of-seven-Serie bei den Phoenix Suns in der Nacht zum Sonntag auf krachende Weise, die Bucks gewannen 123:119 und liegen nach 0:2-Rückstand nun 3:2 vorne (Spielplan und Ergebnisse der NBA-Playoffs 2021).

In der Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) könnten die Bucks somit zu Hause ihren zweiten Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nach 1971 gewinnen. Die Suns waren noch nie Meister, sie brauchen den Auswärtssieg, um in heimischer Arena das entscheidende siebte Spiel austragen zu können.

Antetokounmpo begeistert mit Monster-Dunk

In Spiel fünf hatte der überragende Suns-Guard Devin Booker (40 Punkte) in der entscheidenden Szene zunächst den Ball. Der oftmals in den Playoffs kritisierte Jrue Holiday (27 Punkte, 13 Assists) stibitzte ihn, er spielte Antetokounmpo hoch an, der hämmerte den Ball spektakulär in den Korb und krachte dabei fast seitlich gegen das Brett.

"The Dunk", twitterten die Bucks, nachdem sie zuvor "Oh. My. Giannis!!!!!!" geschrieben hatten. US-Journalist Rob Perez meinte zur letzten Sequenz: "Absolutes Chaos."

Der übertragende Sender ESPN kommentierte "GKGBDFJHGB JRUE TO GIANNIS!!!". Auch der unter den Zuschauern weilende LeBron James schien ob der Aktion begeistert.

Und weitere ehemalige und aktuelle NBA-Stars drückten ebenfalls ihre Begeisterung aus.

Bucks mit starkem Comeback

"Wir lagen 16 Punkte zurück", sagte Antetokounmpo, dessen Pressekonferenz nach dem Spiel verschoben wurde, weil er dehydriert war: "Doch wir haben uns zusammengerissen und gewonnen."

Die Bucks hätten in dieser Situation beim Stand von 120:119 und noch 15 Sekunden Restspielzeit auch die Zeit runterspielen bzw. sich foulen lassen können, doch Holiday entschied sich zusammen mit dem "Greek Freak" für die spektakulärere Variante. Zuvor hatte Antetokounmpo mit zwei verfehlten Freiwürfen (insgesamt 4-11) den Suns noch eine Chance gegeben.

Da er bei seinem Alley-oop-Dunk ebenfalls gefoult wurde, ging der Grieche erneut an die Linie - und patzte wieder. Den Rebound tippte er aber zu Teamkollege Khris Middleton (29 Punkte), der zumindest einen Freiwurf traf - das Spiel war entschieden.

-----