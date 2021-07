Olympia: Erste Corona-Fälle bei Athleten im Olympischen Dorf

Die Olympischen Spiele in Tokio stehen weiterhin unter keinem guten Stern. Jetzt hat es auch die ersten Athleten im Olympischen Dorf erwischt.

Corona hat auch die Athleten im Olympischen Dorf erreicht. Die Organisatoren der Sommerspiele von Tokio (23. Juli bis 8. August) bestätigten am Sonntag zwei positive Tests unter Sportlerinnen oder Sportlern. Eine dritte Person, die nicht in der Wohnanlage untergebracht ist, wurde ebenfalls positiv getestet. Zuvor war im Dorf, das während der Spiele 6700 Menschen beherbergen soll, ein Offizieller aus dem Ausland positiv getestet worden.

Die Spiele sollen am kommenden Freitag beginnen und zwei Wochen dauern. Wegen der Pandemie sind an den Wettkampforten in Tokio keine Zuschauer zugelassen. Die ursprünglich für 2020 geplanten Olympischen Sommerspiele waren wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden.