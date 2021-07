Ex-WWE- und AEW-Stars bei Impact Slammiversary - Jay White überrascht Kenny Omega

Für den größten Paukenschlag sorgte am Ende jedoch der unerwartete Auftritt eines Mannes, dessen Ankunft bei Impact ein Beben auslöst, das auch für die größeren Partnerligen AEW und NJPW in Japan Folgen haben wird.

Anführer des Bullet Club bei Slammiversary

Der Neuseeländer White ist ehemaliger IWGP World Champion von New Japan, Anführer des Bullet Club und hat in den vergangenen Jahren eine atemberaubende Entwicklung zu einem der besten und auch charismatischsten Wrestler der Welt hingelegt .

Eine Auseinandersetzung mit White würde nun zu vielem passen, was Omega in den vergangenen Monaten bei AEW und Impact gemacht hat: Sowohl die Reunion mit den früheren Bullet-Club-Mitgliedern The Young Bucks sowie Karl Anderson und Luke Gallows (die sich bei Slammiversary die Tag-Team-Titel von Impact zurückholten) wäre eine Grundlage für eine Fehde mit dem Chef der aktuellen Inkarnation des Kult-Bündnisses - und auch sein Projekt als "Belt Collector", als Sammler verschiedener Titelgürtel aus verschiedenen Ligen.

Kenny Omega vs. Jay White - bei Impact, NJPW, AEW?

Chelsea Green und Mickie James zurück bei Impact

- Ein kurzer Clip kündigte das Debüt eines neuen Charakters namens The Drama King an, bei dem es sich offensichtlich um Matt Rehwoldt handelt, bei WWE als Aiden English vor allem als Vorsänger von Rusev (jetzt Miro bei AEW) bekannt. "Drama King" ist sein Spitz- und Twittername.

- Der frühere No Way Jose - nun nur noch No Way - war Partner des in einem Vierkampf vergeblich nach dem Tag-Team-Titel greifenden Fallah Bahh.