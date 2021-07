Wolfsburg verliert drittes Testspiel in Folge

Trainer Mark van Bommel muss mit dem VfL Wolfsburg die dritte Testspielpleite in Folge einstecken. Gegen einen französischen Top-Klub bleibt vieles Stückwerk.

Es läuft einfach nicht. Trainer Mark van Bommel hat mit Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg die dritte Testspielpleite in Folge einstecken müssen. ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Der Champions-League-Teilnehmer unterlag am Samstagabend auch im Auswärtsspiel dem französischem Topklub Olympique Lyon 1:4 (1:2), nachdem es zuvor bereits Niederlagen gegen Hansa Rostock (0:3) und Holstein Kiel (0:1) gesetzt hatte.

Am Sonntag geht es für die Niedersachsen ins Trainingslager nach Bad Waltersdorf in Österreich. Dort wartet zum Abschluss noch ein Härtetest gegen AS Monaco auf die Wölfe (24. Juli).