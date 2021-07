Formel 1: George Russell für Kollision mit Carlos Sainz bestraft

Der Williams-Pilot wird für das Rennen am Sonntag um drei Plätze nach hinten versetzt, startet nun von Platz zwölf statt von Rang neun. Doch wie ist es zu der Entscheidung der Stewards gekommen - beziehungsweise: was ist eigentlich passiert? ( Großer Preis von Großbritannien, Sonntag ab 16 Uhr im LIVETICKER ).

Russell hatte den Ferrari von Carlos Sainz während des Sprintrennens getroffen und diesen so von der Strecke gerammt. Der Spanier fiel an das Ende des Feldes zurück, kämpfte sich im Zuge des Rennens aber wieder auf den elften Rang zurück. ( Formel-1-Rennkalender )

Russell kassiert Strafpunkt

"Carlos kam von recht weit hinten und hat mich angeschnitten", sagte Russell selbst zu der Szene. "Ich habe es gesehen, aber in dem Winkel, in dem ich in die Kurve ging, hätte ich nicht mehr tun können."