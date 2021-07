Formel 1: Silverstone-GP mit Verstappen, Hamilton live im TV, Stream, Ticker

Max Verstappen geht in Silverstone von der Pole Position aus ins Rennen. Lewis Hamilton startet hinter dem Niederländer und will den achten Heimsieg eintüten.

Neuerung in der Formel 1.

Erstmals entschied ein Sprintrennen über die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Max Verstappen sicherte sich vor dem Grand Prix in Silverstone beim Sprint-Qualifying über 100 Kilometer die ersten drei Punkte des Wochenendes und geht damit von der Pole Position aus in den Großen Preis von Großbritannien.