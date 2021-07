British Open: Golfprofi Siem verliert minimal an Boden

Der 41-Jährige aus Ratingen spielte am Samstag eine 70, verlor aber nur zwei Ränge und geht mit insgesamt 204 Schlägen als geteilter Neunter auf die Schlussrunde am Sonntag.

Die "Open" in Sandwich ist für Siem die fünfte insgesamt. Den Startplatz für das älteste Majorturnier hatte er sich erst in der Vorwoche mit seinem Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich gesichert. Nach Rang 27 2010 in St. Andrews scheiterte er bei allen drei folgenden Anläufen am Cut.