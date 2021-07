Formel 1 in Silverstone: Mick Schumacher und Mazepin kollidieren im Sprint

Die Ansage war klar. Haas-Teamchef Günther Steiner hatte seinen Fahrern vor der Premiere des Formel-1-Sprints beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone mit auf den Weg gegeben: "Was immer ihr tut, keine Kollision zwischen euch!" ( Großer Preis von Großbritannien, Sonntag ab 16 Uhr im LIVETICKER ).

Doch dann passierte im Sprint genau das. In der ersten Runde fuhren sich Mick Schumacher und Nikita Mazepin ins Auto. Immerhin: ohne Folgen. Auch die Rennkommissare bewerteten den Zwischenfall unter Teamkollegen als Rennunfall.

"Das war einer meiner besten Starts in der Formel 1", berichtet Mazepin: "Ich war in Kurve zwei außen und daher in Kurve drei auf der Innenbahn. Klar versuchen beide, sich irgendwie durch die Kurve zu mogeln, aber ich konnte die Kollision nicht verhindern. Ich war dann im ersten Teil des Rennens erheblich schneller als er, im zweiten aber erheblich langsamer."