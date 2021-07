FC Bayern & Nagelsmann-Debüt mit Köln-Pleite: Zirkzee und Cuisance mit Chance

C. Paschwitz

Auch wenn dem Neucoach des FC Bayern das Resultat wenig schmeckte, es ihm obendrein das Debüt vermieste, so gab sich der 33-Jährige hinterher in seiner Analyse locker und gelassen, wie es mit seiner Optik aus roter FCB-Jacke, rotem Shirt, schwarzer Hose und weißen Sneakern ohne Socken korrespondierte.

"Ein erster Test ist immer interessant, um zu sehen, was die Jungs mitgenommen haben", sagte Nagelsmann bei MagentaTV - und fügte an: "Bei Flanken und tiefen Bällen hatten wir Probleme. Wir müssen noch einige Schritte gehen. Das ist für den aktuellen Stand normal und verschmerzbar.

Schließlich war es auch eine C-Auswahl des Rekordmeisters, die sich da in Villingen präsentiert hatte, und die mit der Elf der Münchner, die den Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (13. August) hinlegen wird, kaum Ähnlichkeit haben dürfte.

Dennoch sei die die Frage erlaubt, welche Akteure beim ersten Stresstest gegen Köln gepunktet haben? Wer hat sich möglicherweise ein Stückchen näher an den Profi-Kader herangespielt haben, in dem neben den 13 (!) noch im Urlaub steckenden EM-Fahrern auch die verletzten Marc Roca (Sprunggelenk), Alphonso Davies (Sprunggelenk) und Christian Früchtl (Schlüsselbeinbruch) fehlten.

FC Bayern: Abwehr wackelt enorm

Doch es war nicht zu übersehen, dass es in der Defensive in vielen Szenen noch ziemlich an Zuordnung mangelte, die Jan Thielmann (20.) und Mark Uth (27./56.) eiskalt bestraften. (NEWS: Alles zur Bundesliga)