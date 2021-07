Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini veräppeln Engländer

Bonucci setzt den Schlusspunkt: So lief die Getränke-Saga der EM

Ihr nächster Streich hat nun mit einem Bild zu tun, das Bonucci auf seinen sozialen Netzwerken teilte. Zu sehen ist der Juve-Verteidiger dabei, wie er gemeinsam mit seinem Teamkollegen vor einem Teller Pasta sitzt und in die Kamera lacht.

Hintergrund ist Bonuccis Appell an die englischen Fans nach dem Triumph in Wembley. Damals rief er: "Mehr Pasta! Ihr müsst mehr Pasta essen!" Mit dem jetzigen Post macht er also wieder auf die mögliche Pasta-Vernachlässigung aufmerksam.