Bundesliga-Barometer: Fans begrüßen Olympia-Nominierung von Kuntz

Die Olympischen Spiele stehen kurz bevor. Die Mehrheit der Fans kann die Austragung in Corona-Zeiten nicht begrüßen - Stefan Kuntz' Nominierungen indes schon.

Nur noch wenige Tage, dann starten die Olympischen Spiele in Tokio.

So gaben in einer Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers, die unter 5.033 Befragten stattgefunden hatte, ganze 88,5 Prozent an, dass sie die Nominierung "gut finden". Nur 11,5 Prozent sprachen sich dagegen aus.