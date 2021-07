BVB verliert zweites Testspiel - Bochum mit Ausrufezeichen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Das Team um Neu-Trainer Marco Rose unterlag am Samstag in Duisburg Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum mit 1:3 (0:0). Der Aufsteiger setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in der Saisonvorbereitung.