FIA WEC: Rennen Live im Free-TV auf SPORT1 & im Stream

Die FIA WEC LIVE bei SPORT1 : In diesem Jahr startet das Teilnehmerfeld zum ersten Mal für ein 6-Stunden-Rennen im Highspeed-Tempel von Monza. SPORT1 zeigt den kompletten Lauf der Langstrecken-WM am Sonntag ab 11.30 Uhr live im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

Das Rennen gilt durch die Streckencharakteristik als echter Gradmesser für die 24h von Le Mans. Der Kurs verfügt über viele lange Geraden, an deren Ende harte Bremsschikanen auf das Feld warten. Auch Zuschauer sind in Monza wieder erlaubt, allerdings in limitierter Anzahl. ( NEWS: Alles zur WEC )

Mit fünf Hypercars steht immerhin ein Topfahrzeug mehr am Start als in Portimao. In Portugal überzeugte vor fünf Wochen Toyota mit Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley in der Top-Kategorie der Le-Mans Hypercars.