Neuzugang Schonlau löst Leibold als HSV-Kapitän ab

Mit Sebastian Schonlau (26) als neuem Kapitän will der Hamburger SV im vierten Anlauf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schaffen. Der Neuzugang vom Ligarivalen SC Paderborn übernimmt die Spielführerbinde von Tim Leibold, der Stellvertreter des Innenverteidigers sein wird. Dies gab der HSV am Samstag bekannt.