WADA zu ARD-Doku: Positiver Doping-Test nach Hautkontakt "sehr seltenes Ereignis"

Der WADA sei diese Möglichkeit "gut bekannt", hieß es in einem Statement am Samstag. Dies werde aber "als ein sehr seltenes Ereignis betrachtet, basierend auf der geringen Anzahl solcher Fälle, die in der Vergangenheit aufgetreten sind."

Die WADA betonte, dass ein Verstoß nicht automatisch zu einer Sanktion gegen eine Person führe und fügte an, dass "die Manipulation von Athletenproben, wie in der Dokumentation hervorgehoben, eine kriminelle Handlung" sei.

Rainer Cherkeh, Fachanwalt für Sportrecht und Richter am Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) erklärte dagegen, das Prinzip der "strict liability" und des Beweismaßes des WADA-Codes müssten auf Basis der Befunde dieses Experimentes neu bewertet werden. "Bei in der Vergangenheit liegenden, strittigen Dopingfällen rechne ich in Einzelfällen mit Wiederaufnahmeverfahren vor dem CAS", so Cherkeh weiter.