Transfer perfekt: Giroud vom FC Chelsea zu Milan

Der französische Fußball-Nationalspieler Olivier Giroud (34) verlässt Champions-League-Sieger FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel und wechselt nach Italien. In der Serie A schließt sich Giroud dem AC Mailand an. Das bestätigten die Rossoneri am Samstag, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Laut Medienberichten unterschrieb der Mittelstürmer für zwei Jahre, die Ablöse soll sich auf etwa 2,3 Millionen Euro belaufen.