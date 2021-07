Technik statt Fans: Soundsystem simuliert Zuschauer bei Olympia

Um den Teilnehmenden bei Olympia trotz Zuschauerausschluss eine motivierende Kulisse zu bieten, setzen die Organisatoren in Tokio auf Technik-Tricks.

Um den Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen trotz Zuschauerausschluss eine motivierende Kulisse zu bieten, setzen die Organisatoren in Tokio auf technische Tricks. Wie Präsident Thomas Bach nach der Sitzung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Samstag mitteilte, sollen in den Arenen mit einem "umfassenden Soundsystem" Zuschauerreaktionen von früheren Sommerspielen abgespielt werden.