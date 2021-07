Deutsches Olympia-Team verlässt Platz: Jordan Torunarigha rassistisch beleidigt

Hertha lobt DFB-Junioren

Der letzte Test der Auswahl von Stefan Kuntz vor den Sommerspielen in Tokio fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weitere offizielle Details gab es zunächst nicht.

Torunarigha schon im DFB-Pokal angefeindet

In der Partie war er mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz geflogen, nachdem er vor der Schalke-Bank einen Wasserkasten auf den Boden geworfen hatte und mit Schalke-Trainer David Wagner aneinandergeraten war - offenbar als Frust-Folge der rassistisch motivierten Beschimpfungen.

"Es gab rassistische Beleidigungen von der Tribüne", erklärte Niklas Stark damals, der auch von "Affenlauten" sprach . "Jordan ist ein emotionaler Spieler. Wenn so etwas passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. Sowas geht nicht. Das ist unmenschlich. Das ist in jeglicher Form abstoßend und darf einfach nicht passieren."

Kuntz verurteilte Anfeindungen gegen Torunarigha

Bereits damals hatte auch U21-Trainer Stefan Kuntz, der die deutsche Auswahl in Tokio betreut, klare Worte gefunden . "Es ist einfach nur beschämend, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft zu beleidigen. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis", sagte Kuntz bei SPORT1 .

Gegen 14 Uhr deutscher Zeit wird am Samstag eine Pressekonferenz mit Kuntz und Maximilian Arnold stattfinden.

Den deutschen Treffer in der über 3x30 Minuten ausgetragenen Olympia-Generalprobe am Samstag hatte Felix Uduokhai vom FC Augsburg erzielt. Der Olympia-Teilnehmer aus Mittelamerika war durch Douglas Martinez (21.) in Führung gegangen. Als dann Torunarigha beleidigt wurde, verließ das DFB-Team den Rasen.